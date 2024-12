LA SICILIA: “Catania, commessi errori di valutazione”

Cicerelli, Cianci e Di Carmine hanno lasciato Catania in estate e stanno facendo le fortune delle loro squadre attuali. A tal proposito, il quotidiano La Sicilia sottolinea: “Campare sulle statistiche degli ex è inutile. Fa male, sono stati commessi errori di valutazione, ma se si vuole in qualche modo aggiustare il percorso tecnico e tattico c’è da concentrarsi sulla prossima gara e attendere segnali dalla proprietà australiana in merito alle spese che potranno essere affrontare quando – e manca davvero poco – riaprirà il mercato”, si legge.

“E sarà un mercato non di rivoluzione altrimenti si rischierebbe di commettere lo stesso errore dell’anno passato. Ma cinque rinforzi servono, così come servirebbe alleggerire il lotto dei fuori rosa che non saranno reintegrati”. In relazione al reintegro di Celli, si parla di “errore considerevole”. Prima messo fuori lista, “poi richiamato. Subito s’è fatto male e non sta rientrando“. “Col senno di poi siamo tutti bravi a discutere, ma Celli al Catania è stato e sarebbe utile?”.

Ieri Bethers, Carpani e Raimo “hanno rispettato l’appuntamento con un altro sponsor. Sono intervenuti pochi sostenitori nell’ordine di decine e questo è un distacco che deve fare riflettere e crea una qual certa paura di rimanere soli. Senza il sostegno della città non si va da nessuna parte. Ecco perchè aspettiamo segnali concreti da parte del presidente Ross Pelligra”, si legge nell’articolo di Giovanni Finocchiaro.

