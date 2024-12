LA SICILIA: “Catania disattento e senza carattere”

Il Potenza “spinge quel minimo da indurre all’errore un Catania generoso e molto distratto. Rimaneggiato ma anche disattento. Volenteroso ma soprattutto senza carattere. Perchè se becchi il primo gol su errore del portiere (complice un appoggio non proprio brillante di Quaini a spazzare l’area) e resti fermo sul bis di Caturano, non puoi organizzare la rimonta”. Poi, il rigore sbagliato qualche istante dopo.

“Quando gli altri rallentano anche il Catania si ferma“, riporta La Sicilia. Così si rischia una stagione che è già diventata anonima “dopo le belle premesse estive che si sono arenate con quel maledetto blocco di mercato durato un mese. Ecco spiegato il male più evidente. Poi ci sono troppi infortuni dovuti a traumi e la squadra rallenta nel finale fino a sbagliare tutto. In difesa, ma anche in attacco. Non potrà arrivare una rivoluzione a gennaio, ma servono cambiamenti importanti. Ci sono giocatori capaci di arrivare qui e sostenere un peso così enorme?”, evidenzia l’articolo di Giovanni Finocchiaro a commento di un sabato calcisticamente amaro che deve fare riflettere “su tutti e tutto. In maniera approfondita”.

