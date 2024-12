LA SICILIA – Toscano: “Siamo in crescita. Catania è la sfida più bella della mia carriera”

Oltre un’ora di confronto con i giornalisti sportivi etnei a parlare di tattica, schemi, rapporti personali e dei progressi evidenziati dal Catania, partecipando all’evento “Una Penna sotto l’albero” e ricevendo anche un premio dall’Ussi di Catania.

“Quando cominci a rifondare completamente un organico di calciatori serve tempo. Passa tutto anche attraverso momenti di difficoltà, durante i quali devi individuare le soluzioni e intraprendere una strada ben precisa”, le parole di Toscano a La Sicilia. “Siamo reduci da quattro partite ben disputate, stiamo crescendo e nel contempo stiamo cercando di recuperare i calciatori infortunati per arrivare a una condizione ideale. Con tutti i calciatori dell’organico capiremo a fondo il valore del gruppo”.

“Il nostro lavoro non è solo la domenica, quella è la fine di un piccolo ciclo di gestione, lavoro, prestazione. Io il calcio lo intendo come una partita a scacchi con mosse e contromosse. Muoviamo le nostre pedine e spesso quello che prepariamo durante la settimana può essere stravolto. Non ci sono più ruoli specifici, ci si cambia di posizione continuamente. C’è uno studio continuo degli allenamenti in funzione del match”, aggiunge Toscano.

“Quest’anno è la sfida più bella della mia carriera per come è nata e per come sta procedendo. Non si dorme la notte, sono tornato a 15 anni fa all’inizio della carriera. Ogni giorno devi trovare una soluzione e un modo di lavorare diverso, una strategia per ogni gara e una soluzione per ogni calciatore”, prosegue il mister. “Un esempio pratico? Jimenez lo abbiamo preso come seconda punta o trequarti e fa anche il centrocampista centrale. In questo caso bisogna fare entrare il calciatore nel ruolo soprattutto curando l’aspetto mentale”.

