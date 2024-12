MERCATO: Catania-Corazza? No, l’Ascoli non lascia partire il bomber

Simone Corazza era già stato accostato al Catania da alcuni organi d’informazione nella sessione estiva del calciomercato, quando militava tra le fila del Cesena, avendo contribuito alla corte di mister Toscano alla promozione bianconera in Serie B. Adesso emergono nuove indiscrezioni in questo senso. Il tecnico calabrese lo conosce molto bene, avendolo allenato con profitto per complessive quattro stagioni, ma oggi il suo cartellino appartiene all’Ascoli e le speranze di risalita in classifica dei marchigiani sono in gran parte affidate proprio alle capacità realizzative dello stesso Corazza, autore sin qui di 11 gol nel girone B di Serie C. L’orientamento della società ascolana è quello di non privarsi dell’attaccante classe 1991.

