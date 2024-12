MERCATO: Matino, ritorno in panchina aspettando la finestra di gennaio

Le scorse settimane è rimbalzato il nome di Emmanuele Matino in orbita Catania. Difensore centrale classe 1998, all’occorrenza in grado di giostrare sulla fascia destra, il suo cartellino appartiene al Bari. Dopo avere recuperato da un infortunio muscolare, il calciatore napoletano nelle ultime tre partite si è riaccomodato in panchina e punta a ritrovare il campo da protagonista.

Nella passata stagione ha totalizzato 17 presenze in cadetteria. In precedenza ha vestito le maglie di Potenza, Cavese, Nocerina, Latina U19 e Puteolana. Il Catania ha chiesto informazioni, ma non è l’unico club ad averlo fatto. Il profilo di Matino è seguito anche in B, mentre in terza serie tra le società interessate figura l’Avellino.

