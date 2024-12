SERIE C: Inglese e mister Toscano nella Top 11 del girone C

L’attaccante del Catania Roberto Inglese e l’allenatore rossazzurro Domenico Toscano sono stati inseriti nella speciale Top 11 della 20/a giornata del girone C di Serie C stilata da Luca Esposito per il portale nazionale TuttoMercatoWeb.com:

Su Inglese si legge: “Abbiamo sempre detto che è un calciatore che non c’entra niente con questa categoria e che, senza infortuni, probabilmente calcherebbe ancora il massimo palcoscenico del calcio italiano. Ci mette venti minuti per mandare al tappeto una difesa che se lo sognerà anche di notte”. In merito a mister Toscano: “La sua squadra ha senza dubbio un potenziale tale da aspirare a posizioni di classifica differenti, ma la rosa è stata stravolta e ci sono ancora le scorie della precedente stagione che stava per culminare con i playout. Siamo certi che la mano di un vincente come lui possa essere fondamentale per sognare fino alla fine la promozione”.

