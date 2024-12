SONDAGGIO: quali giocatori del Catania cederesti a gennaio?

Sta per riaprire i battenti il calciomercato. Il Catania ha preannunciato interventi per rendere più competitiva la squadra nella seconda parte del campionato, non rivoluzionando l’attuale organico a disposizione di mister Toscano. C’è curiosità per vedere quali saranno le mosse del club sia in entrata che in uscita.

La maggioranza degli innesti dipenderà proprio da quel che la dirigenza rossazzurra riuscirà a fare in tema di cessioni, liberando la rosa dai calciatori fuori lista e da quegli elementi che sono approdati sotto l’Etna in estate ma, per vari motivi, appaiono destinati a lasciare Catania. A proposito dei movimenti in uscita, chiediamo ai tifosi un parere relativo ai calciatori che compongono attualmente la prima squadra (escludendo i fuori lista), ritenuti non idonei per continuare a far parte del progetto Catania. Chi di loro cedereste a gennaio? Per partecipare al sondaggio cliccate in basso su “vote”, dopo avere selezionato le opzioni desiderate:

Loading…

