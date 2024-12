CALENDARIO: subito un inizio 2025 di fuoco per il Catania

Cinque impegni ufficiali niente male per cominciare il 2025. I rossazzurri hanno chiuso l’anno solare col botto, ma sono ancora numerosi i banchi di prova da superare nel girone di ritorno. Domenica 5 gennaio si riparte dalla trasferta di Benevento. Catania subito di scena in casa della capolista. Gara dal coefficiente di difficoltà molto elevato, nel contesto di una sfida che potrebbe consentire alla squadra di Toscano di ridurre il distacco dal primo posto in classifica. Ovviamente in questo caso è possibile un solo risultato, la vittoria, pertanto all’Elefante servirebbe un’impresa.

La settimana dopo (12 gennaio), ritorno al “Massimino” al cospetto della Juventus Next Gen. E si preannuncia un match diverso rispetto a quello giocato all’andata. I bianconeri, infatti, da quanto siede di nuovo in panchina Massimo Brambilla sono nettamente in ripresa, una delle squadre più in forma del momento.

Il 19 gennaio, trasferta non poco insidiosa per il Catania sul campo dell’AZ Picerno, formazione sempre difficile da affrontare che esprime un calcio veramente apprezzabile ma reduce da alti e bassi. Sette giorni più tardi andrà in archivio il mese di gennaio con Catania-Giugliano: i tigrotti sono stati i primi a battere gli etnei in questo campionato. Avversario tutt’altro che semplice da affrontare, per informazioni chiedere anche al Benevento, che di recente proprio contro l’undici di Bertotto è incappato nel primo ko casalingo in campionato. Insomma, ci sarà subito da sudare per i rossazzurri dopo la sosta.

