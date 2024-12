STAMPA NAZIONALE – Caianiello: “Sul mercato il Catania qualcosa farà, non mi aspetto movimenti clamorosi”

Alcune riflessioni di Fabrizio Caianiello, collega di Antenna Sud, ai microfoni di ‘Futura Gol’ sul canale 77 relativamente al campionato finora disputato dal Catania quando si avvicina la riapertura ufficiale del calciomercato:

“In campionato può ancora succedere di tutto, vedremo se il mercato invernale sposterà qualche equilibrio. Secondo me no, perchè io dico sempre che nel calciomercato invernale è più facile fare danni che rinforzare le squadre. In ogni caso mi aspetto un girone di ritorno abbastanza diverso rispetto a quello di andata, condizionato da una serie di fattori soprattutto legati agli infortuni, tantissimi”.

“Penso anche a quel che è accaduto in casa Catania, avendo iniziato un pò ad handicap la stagione. Prima c’è stato il problema in sede di calciomercato con la fideiussione che ha bloccato di fatto i calciatori che avrebbe voluto prendere Faggiano, prima ancora non sono state fatte tutte le uscite che avresti voluto fare dei calciatori in esubero, poi il nodo infortuni. Mi aspetto che il Catania faccia di più nel girone di ritorno. Ripeto, voglio vedere se il calciomercato sposterà qualche equilibrio ma, al netto di questo, credo che sia tutto aperto nei piani alti della classifica“.

“Per il mercato del Catania dobbiamo ancora aspettare di capire cosa succederà con le eventuali uscite dei giocatori fuori rosa. Fondamentale fare le uscite prima delle entrate, non mi aspetto movimenti clamorosi come nella passata stagione però qualcosa il Catania la farà. In questo momento sono stati fatti dei sondaggi, ad esempio per Matino del Bari. Bisogna attendere. Gli ultimi minuti di campionato prima dell’inizio del mercato invernale faranno capire a qualche società cosa fare con le loro uscite e di fatto si metteranno altri pezzi in vetrina per il calciomercato”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***