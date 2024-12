Riepiloghiamo di seguito le principali notizie che hanno caratterizzato la settimana rossazzurra da lunedì 16 dicembre a domenica 22:

LA SICILIA: “Pelligra investe sul campo di Nesima e non cederà il club”

LA SICILIA: “Grella, confronto serrato con il gruppo e la Curva Sud. Toscano, fiducia incondizionata”

ACCADDE OGGI – 16 Dicembre 2022, scomparsa di Mihajlovic: “Non è più con noi ma sarà sempre in noi”

SERIE C – Drago: “Dal Trapani al Catania, il mio pensiero. Blasone e soldi non fanno le squadre…”

MERCATO – Da Trapani: “Il club granata pensa al ritorno di Silvestri”

MERCATO – Serie C, Merola: “Se a gennaio resto a Pescara? Non lo so, vedremo…”

QUI CATANIA: Nesima, lavori al via a gennaio. Centro sportivo, obiettivo Torre del Grifo?

FARRONI: Toscano riaccoglie il portiere dopo l’esperienza alla Reggina

VERSO CATANIA-SORRENTO: precedenti sotto l’Etna, negli ultimi anni doppia vittoria ospite

CATANIA-SORRENTO: arbitra Mastrodomenico. Precedenti, curiosità e statistiche del direttore di gara

TEMPO DI BILANCI – Catania, operare scelte diverse per costruire un progetto vincente

CATANIA FC: “Bethers e Di Gennaro, interventi riusciti. A riposo nelle prossime tre settimane”

EX ROSSAZZURRI – Reginaldo: “Campionato bello, tirato. Conosco Toscano, farà di tutto per risollevare il Catania”

STATISTICHE: Catania 2023/24 vs 2024/25, gironi d’andata a confronto. Meno sconfitte, più punti e reti all’attivo per la squadra di Toscano

AVV. CARBONE: “Il Catania non ha trovato la sua anima. Limiti caratteriali. Inversione di tendenza passa dal mercato”

STAMPA LOCALE – Lo Porto: “Il rigore di Stoppa è la sintesi della stagione del Catania. Infermeria strapiena non può essere casuale”

QUI CATANIA: il club tra l’esigenza di vincere ed il concetto di sostenibilità. Alcune riflessioni sul tema

MERCATO: Tello, la Salernitana riflette sul futuro. C’è il rischio che rientri alla base

FARRONI: “Catania, non vedo l’ora di iniziare. Piazza storica, ha vissuto e vivrà anni importanti”

STAMPA LOCALE – Gagliano: “Catania, chiuso il girone d’andata arriva il momento delle grandi decisioni”

EX ROSSAZZURRI – Busetta: “Catania, non bisogna sedersi ma reagire. Ci sono calciatori che dovrebbero giocare col pannolino…”

ACCADDE OGGI: 20 dicembre 2009, Izco risolleva il Catania affondando la Juventus a Torino

LUNETTA: il calciatore rossazzurro consegue la laurea in Economia e Management

MERCATO: Catania e Trapani valutano l’ingaggio di Hraiech, Toscano lo ha allenato a Cesena

SERIE C: Catania, date e orari dalla terza alla tredicesima giornata di ritorno

STAMPA LOCALE – Patanè: “Catania, ci sono stati dei flop strutturali. Manca un uomo di campo e di squadra che dia una mano a Grella”

STATISTICHE: Catania, girone d’andata diviso in due tronconi. Da 2 a poco più di 1 punto a partita…

EX ROSSAZZURRI – Pannitteri: “Catania, servono tre pedine a gennaio. Si può ancora fare un campionato ad alti livelli”

MERCATO: Catania-Matino, al momento solo un sondaggio

TOSCANO: “Essere ancora più uniti. I migliori non andranno via. Se abbiamo tutti lo stesso obiettivo, sono certo che il club si adopererà per migliorare le cose”

TOSTO: “Catania, mancata programmazione tecnica ed economica. Col Sorrento gara molto difficile”

BREVE: “Catania, dati oggettivi non rendono la squadra da primato”

SANTINO MIRABELLA: “Catania, non c’è un interlocutore vero e proprio in società. Squadra smetta di fare figuracce, rasserenando i tifosi”

STAMPA NAZIONALE – Caianiello: “Sul mercato il Catania qualcosa farà, non mi aspetto movimenti clamorosi”

STAMPA LOCALE – Finocchiaro: “Pelligra ha sperperato fin troppo. Programmazione necessaria. Torre del Grifo non te lo regalano. Mercato non facile”

