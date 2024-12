STAMPA NAZIONALE – TuttoC: “Girone C, dalle big ci si aspettava nettamente di più”

Ad oggi, in Serie C girone C non ci sono schiacciasassi. Lo dicono i numeri del campionato, lo dice la classifica. A questo proposito riportiamo alcune riflessioni del portale nazionale TuttoC.com riportate nell’articolo firmato da Sebastian Donzella:

“Nel girone C le big hanno deciso di non esserlo più o, al massimo, di esserlo in parte. Avellino, Catania, Crotone, Trapani e anche Benevento, fin qui, avrebbero potuto fare di più. Anche i giallorossi, in testa alla classifica, non hanno sfruttato le diverse chance di fuga avute nelle ultime giornate. Applausi ad Audace Cerignola e Monopoli, ma anche a Potenza e Picerno, però dalle big ci si aspettava nettamente di più. A ringraziare è lo spettacolo, con un campionato senza schiacciasassi e tante combinazioni ancora possibili”.

