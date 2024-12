TARANTO-CATANIA: arbitra Vingo della sezione di Pisa. Precedenti, curiosità e statistiche del direttore di gara

Sono stati designati gli arbitri per le gare valevoli per la 18a Giornata di Serie C. La partita Taranto-Catania, in programma domenica 8 dicembre allo stadio “Erasmo Iacovone”, sarà diretta da Giuseppe Vingo della sezione AIA di Pisa, coadiuvato dagli assistenti Andrea Cecchi (Roma 1) e Gennantonio Martone (Monza). Quarto ufficiale, Emanuele Ciaravolo di Torre del Greco.

Un precedente da direttore di gara per il “fischietto” toscano con il Catania, l’1-1 al “Massimino” maturato la scorsa stagione in campionato contro la Virtus Francavilla con reti di Artistico per gli ospiti al 22′ e De Luca al 76′ per i padroni di casa, i quali hanno spinto con costanza fino alla fine non riuscendo a trovare il gol vittoria. Si registrano, invece, 6 precedenti per il Taranto con il sig. Vingo, 5 dei quali in Serie D tra il 2019 e 2021: tre vittorie tarantine (2-0, 2-0 e 0-4 rispettivamente contro Sarnese, Altamura ed FC Francavilla), due pareggi a reti bianche al cospetto di Casarano ed FC Francavilla. La scorsa stagione, invece, ha diretto Taranto 1-2 Monopoli, derby pugliese di Coppa Italia Serie C.

Tramite la sezione AIA di Pisa si apprende che ha conseguito una laurea triennale in Ingegneria Gestionale, divenendo arbitro nel 2008. “Dopo una stagione condotta da protagonista sui campi di tutto il territorio nazionale, ha saputo guadagnarsi la fiducia dell’Organo tecnico nazionale”, si legge. Sottolineando di distinguersi per le sue “indubbia capacità tecniche e, soprattutto, di lettura della gara” sapendosi calare “alla perfezione nel clima agonistico della gara che riesce a portare in fondo con la massima regolarità di svolgimento”.

Dopo 6 anni di Can D, da due stagioni arbitra in Serie C. Vingo è anche noto per la sua esperienza nell’arbitrare partite ad alto livello del campionato Primavera. L’arbitro designato per il match dello “Iacovone” ha diretto finora 31 partite in C (Coppa Italia compresa) estraendo 148 cartellini gialli e 6 cartellini rossi, di cui 2 per somma di ammonizioni, fischiando 6 calci di rigore.

Il bilancio aggiornato delle partite dirette in terza serie è di 14 vittorie per le squadre di casa, 9 pareggi e 8 successi per le formazioni impegnate in trasferta. Limitatamente al girone C di Serie C, invece, ha diretto 7 incontri estraendo 38 cartellini gialli, 0 rossi e concedendo 3 rigori con un bilancio di 4 successi casalinghi, 2 risultati di parità ed un acuto esterno. L’ultimo match vinto fuori casa in campionato, nel raggruppamento meridionale, risale all’8 aprile 2023: il successo del Monopoli per 2-1 sul campo del Potenza.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***