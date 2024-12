TRE PUNTI SOTTO L’ALBERO: il Catania cala il poker nella ripresa

>>>Clicca qui per visualizzare il tabellino e le statistiche della partita<<<

Il Catania torna alla vittoria al “Massimino”, piegando la resistenza del Sorrento. Partita che si conclude con il risultato di 4-0. Netta affermazione rossazzurra, dunque, nel contesto di un match caratterizzato da un primo tempo abbastanza soporifero ed una ripresa di gran lunga più interessante, con un atteggiamento finalmente propositivo degli etnei.

PRIMO TEMPO – Si gioca davanti a oltre 17mila spettatori. Toscano cambia qualcosa nell’undici di partenza: dentro Gega, Castellini e Inglese dal 1′, applausi per il giovanissimo Butano (classe 2008) in porta. Prima frazione che di emozioni ne regala ben poche. Le uniche vere occasioni per andare a segno sono di Stoppa, che al 32′ calcia quasi un rigore in movimento tirando debolmente e centrale, e di Inglese, con un colpo di testa a lato non di molto. Ritmi blandi, al 41′ si fa male Sturaro, costretto ad abbandonare anzitempo il campo per via di un infortunio muscolare. Toscano arretra Jimenez a centrocampo ed inserisce D’Andrea. Squadra che vanno all’intervallo tra i fischi sonori del pubblico.

SECONDO TEMPO – Cambia tutto nella ripresa. Il Catania torna sul rettangolo verde con un piglio decisamente diverso. I minuti scorrono, aumenta progressivamente il forcing rossazzurro. Ci provano Anastasio (50′), soprattutto Gega (53′), che colpisce di testa la palla sfiorando il gol, e Jimenez (57′). Gara più vivace e aperta adesso. Anche il Sorrento tenta di colpire i rossazzurri, Todisco con il mancino vede il pallone stamparsi sulla traversa. A seguire sfera che giunge sui piedi di Cuccurullo che dal limite sfiora il palo alla destra di Butano. Un paio di minuti più tardi il Catania pareggia il conto dei legni: passaggio a rimorchio dalla destra per Stoppa che calcia di prima con il destro, colpendo il montante.

Spinge ancora la squadra di Toscano: prima Inglese si fa respingere la conclusione da Del Sorbo, a tu per tu col portiere (60′), poi tiro impreciso di Jimenez (68′) e, al minuto 73, i rossazzurri la sbloccano: Stoppa pennella in area per la spizzata di Inglese e Del Sorbo è battuto. Etnei che approfittano del momento favorevole e attaccano alla ricerca del raddoppio, che si concretizza al 77′: traversone sul secondo palo per Stoppa, che si fa spazio in area e calcia in porta, deviazione di Blondett e palla in fondo al sacco.

Non finisce qui, perchè c’è tempo per il tris catanese: Vitiello perde palla, ne approfitta il Catania che avanza con Lunetta, appoggio per D’Andrea, filtrante a beneficio di Jimenez sulla linea di fondo, servizio all’indirizzo di Inglese per il tap-in vincente. Infine, in pieno recupero, nuovamente Inglese si muove sul filo del fuorigioco e fredda Del Sorbo. Il Catania regala a se stesso ed ai propri tifosi un Natale sereno, ma tanti altri importanti banchi di prova attendono i rossazzurri nel 2025, lavorando anche sul mercato di riparazione.

