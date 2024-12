VERSO TARANTO-CATANIA: Ierardi per sostituire Anastasio?

Come sottolineato nei giorni scorsi, in vista della trasferta di Taranto il Catania dovrà certamente fare a meno di Anastasio. L’ex Casertana, infatti, era in regime di diffida e, dunque, a seguito dell’ammonizione riportata nella gara contro la Cavese osserverà un turno di stop per squalifica. Il primo candidato per la sostituzione di Anastasio è Ierardi.

Il difensore, rientrato nella lista dei convocati per il match disputato sabato dopo l’infortunio che lo ha tenuto fermo ai box per un pò di tempo, potrebbe scendere in campo allo “Iacovone”. Mister Toscano valuterà più precisamente le sue condizioni fisiche in settimana, in modo da capire se il ragazzo sarà pronto per giocare dal 1′. In tal caso Ierardi, Di Gennaro e Castellini verrebbero impiegati nel reparto arretrato.

