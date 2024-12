VERSO TARANTO-CATANIA: ritorno alla vittoria o nuovo passo falso? Ipotesi di formazione e parola al campo

Archiviata una settimana di polemiche, Catania che scenderà in campo per la 18a Giornata di campionato. Avversario il Taranto. Una sfida che evoca tanti ricordi, il più affascinante quello risalente a 22 anni fa, quando i rossazzurri festeggiarono il ritorno in B proprio allo “Iacovone” al termine di una finale playoff tiratissima. Di tempo ne è passato davvero tanto da quel giorno che, ad oggi, rappresenta l’ultima storica promozione del Catania nel campionato cadetto.

Da allora le due squadre si sono confrontate in competizioni ufficiali altre quattro volte. Adesso nuovo impegno in terra pugliese per gli etnei, chiamati a riscattare il mezzo passo falso casalingo di settimana riassaporando il gusto tre punti, che da ottobre a questa parte il Catania ha ottenuto solo in tre occasioni (contro Casertana, Altamura e Trapani).

Taranto e Catania in campo in uno stadio a capienza limitata (poco più di 3mila posti disponibili) per via dei lavori di cantierizzazione dell’impianto, con accesso vietato ai tifosi residenti nella provincia etnea. Situazione assai complicata da gestire per i padroni di casa con ben 10 punti sul groppone e attualmente in fondo alla classifica a quota 3, più le vicissitudini societarie che non fanno dormire sonni tranquilli. Pronostico sulla carta favorevole al Catania, ma spesso in questo girone non sono mancati i risultati a sorpresa. A questo aggiungiamo il cammino altalenante della squadra di Toscano che rende imprevedibile l’esito di qualsiasi gara dei rossazzurri, capaci davvero di vincere o perdere con chiunque.

Mentre l’allenatore rossoblu Michele Cazzarò (gara molto speciale per lui che visse proprio i playoff per la B da calciatore del Taranto) punta sulle armi della corsa e della lotta su ogni pallone nella speranza di conseguire un risultato positivo, Il tecnico del Catania insiste sui concetti di continuità ed incisività. Continuità che il Catania ricerca in campionato e nell’arco dell’intera durata dell’incontro, evitando l’atteggiamento dai due volti espresso nel precedente match con la Cavese. Incisività che consiste nel capitalizzare al meglio le occasioni prodotte. A prescindere da chi scenderà in campo, ogni singolo calciatore è chiamato a dare di più per la causa del Catania.

In attesa di conoscere ufficialmente le scelte di formazione, proviamo ad ipotizzare l’undici anti Taranto. Sarà ancora 3-4-1-2? Davanti a Bethers spazio a Ierardi, Di Gennaro e Castellini con Raimo e Lunetta sugli esterni, ma le scelte potrebbero variare in base alle condizioni fisiche degli stessi Ierardi e Lunetta, se sono ritenuti pronti per giocare dall’inizio. Altrimenti dentro Quaini in difesa (o Gega, anche lui al rientro da un infortunio) e Carpani sulla fascia. In mezzo al campo possibile riconferma per il duo Verna-Jimenez, ma c’è anche la carta Sturaro tra le opzioni. In avanti Stoppa verso la riproposizione nelle vesti di trequartista alle spalle di D’Andrea e Inglese, con l’alternativa Montalto comunque da tenere in considerazione. Ricordiamo che figurano tra gli assenti Guglielmotti, Adamonis e Luperini.

Arbitrerà l’incontro Giuseppe Vingo della sezione AIA di Pisa, coadiuvato dagli assistenti Andrea Cecchi (Roma 1) e Gennantonio Martone (Monza). Quarto ufficiale, Emanuele Ciaravolo di Torre del Greco. Non è prevista la copertura gratuita della partita, i possessori di abbonamento potranno assistere alla gara su Sky/NOW.

