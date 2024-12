CORRIERE DELLO SPORT: “Taranto-Catania è la partita di Giovinco”

“Taranto-Catania è la partita di Giuseppe Giovinco”, riporta il Corriere dello Sport quando si avvicina il fischio d’inizio dell’incontro allo stadio “Iacovone”. “La prestazione di Biella, totalmente insufficiente, ha indispettito diverse componenti dell’ambiente rossoblù – si legge -. Quella con il Catania è per lui una partita speciale: dopo il suo addio al Taranto nella stagione 2021/22, decise di accettare la “pazza sfida” degli etnei, appena retrocessi d’ufficio in Serie D dopo il fallimento della precedente compagine societaria. Un rapporto di amore e odio che, un anno più tardi, non gli è valsa la conferma nei professionisti”.

