CATANIA FEMMINILE: pari casalingo contro la seconda della classe

NOTA STAMPA CATANIA FOOTBALL CLUB

Il primo match in campionato delle rossazzurre nel 2025 si conclude in parità: in vantaggio grazie ad un bel gol da fuori area di Marem Ndiongue, il Catania Women viene raggiunto per effetto di un colpo di testa di Tarantino, che sigla il definitivo 1-1 nel finale. Le ragazze allenate da Pierpaolo Alderisi hanno offerto una prestazione positiva contro la seconda in classifica, ponendo le basi per un rilancio. Domenica 19 gennaio, Pietrini e compagne saranno impegnate in trasferta contro la Giovanile Rocca. In giornata, Josephine Brunetti e Giordana Ardita si sono aggregate alla rappresentativa regionale Under 15, a Roma, per la fase preliminare del torneo “Calcio +15”.



Serie C Femminile – Girone C – Quattordicesima giornata – Domenica 12 gennaio – Campo Sportivo di Nesima

Catania-Trastevere 1-1

Reti: st 18° Ndiongue, 35° Tarantino (T).



Catania: 32 Trentadue; 2 Pietrini (K), 4 Lanteri (VK) (14°st 23 Di Stefano), 5 Fiorile, 6 Gaglio, 7 Basilotta (19°st 21 Visalli), 10 Cammarata, 18 Picchirallo (11°st 67 Ndiongue), 19 Sciuto (44°st 14 Russo), 22 Musumeci (31°st 92 Papaleo), 75 Vetere.

A disposizione: 1 Orlando; 3 Saraniti, 16 Milazzo, 42 La Porta. Allenatore: Pierpaolo Alderisi.



Trastevere: 1 Valeri; 2 Sclavo (VK), 3 Orlando, 4 Betti, 6 Esposito (25°st 18 Fiorini), 7 Canale (30°st 15 Mattei), 8 Pastore (23°st 13 Lasco), 9 Serao (K), 10 Antonelli, 11 Rubano, 20 Tarantino. A disposizione: 12 Martinoli; 5 Lore, 14 Mossino, 16 Fagiani. Allenatore: Claudio Ciferri.



Ammonizioni: Cammarata, Fiorile (C); Antonelli, Orlando (T).



Arbitro: Alessandro Femia (Locri).

Assistenti: Michelangelo Bisaccia (Catania) e Santi Emanuel Ranno (Catania).



Tempi di recupero: pt 1’; st 5’.

