LIVE (s.t.): Catania 0-1 Juventus Next Gen, tabellino e statistiche partita

79′ Mischia in area bianconera, Lunetta alza il pallone sopra la traversa da posizione favorevole

CATANIA FOOTBALL CLUB vs JUVENTUS FOOTBALL CLUB NEXT GEN

Stadio “Angelo Massimino” – Catania

MARCATORI: 41′ Afena Gyan

CATANIA (3-4-2-1): Farroni; Castellini (VC) (70′ Ierardi), Quaini, Gega (75′ Verna); Raimo (58′ Guglielmotti), De Rose (C), Jiménez, Anastasio (45′ Lunetta); Carpani (45′ D’Andrea), Stoppa; Inglese.

A disp. di Toscano: Butano, Allegra, Celli, Forti, Di Tacchio, Privitera.

JUVENTUS NEXT GEN (3-5-2): Daffara; Mulazzi, Scaglia (VC), Gil Puche (45′ Citi); Comenencia, Palumbo, Faticanti, Owusu (45′ Cudrig), Puczka (72′ Poli); Guerra (C), Afena Gyan (72′ Luis Semedo).

A disp. di Brambilla: Radu, Berro, Peeters, Turco, Amaradio, Ledonne, Papadopoulos, Da Graça.

ARBITRO: Mattia Drigo (Portogruaro)

Assistenti: Cristiano Pelosi (Ercolano) e Daniele Sbardella (Belluno)

Quarto ufficiale: Giuseppe Mucera (Palermo)

AMMONITI: Gil Puche, Anastasio, Quaini, Guerra

ESPULSI:

NOTE: minuto di raccoglimento per onorare la scomparsa di Fabio Cudicini

CALCI D’ANGOLO: 7 – 6

CROSS: 21 – 10

CROSS GIUNTI A DESTINAZIONE: 4 – 2

TIRI IN PORTA: 3 – 3

TIRI DENTRO L’AREA: 5 – 3

TIRI DA FUORI AREA: 2 – 2

TIRI FUORI: 4 – 2

TIRI DA CALCIO DI PUNIZIONE:

OCCASIONI NITIDE NON SFRUTTATE: 5 – 2

TIRI RESPINTI DAL PORTIERE: 2 – 2

TIRI BLOCCATI DAL PORTIERE: 0 – 0

PALI/TRAVERSE: 0 – 1

PALLE RACCOLTE DAL PORTIERE: 2 – 4

RIMESSE DAL FONDO: 4 – 9

RIMESSE LATERALI: 13 – 13

FUORIGIOCO: 1 – 1

FALLI COMMESSI: 8 – 7

POSSESSO PALLA: 54% – 46%

