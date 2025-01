CURIOSITA’: Del Fabro, a 16 anni esordio in Primavera e l’anno successivo debutto in A contro la Juventus

La Giovane Italia, format editoriale che rappresenta un grande punto di riferimento per il calcio giovanile italiano, segue sin da quando ha mosso i suoi primi passi nelle giovanili del Cagliari il difensore Dario Del Fabro, che il Catania ha prelevato in queste ore dall’Arezzo. Presentandolo come un “difensore centrale forte fisicamente che sa adattarsi anche a giocare sugli esterni (soprattutto a destra) ed ha saputo conferme i progressi tecnici e tattici della passate stagioni grazie alla sua forza mentale. Tecnicamente reattivo nel recupero difensivo, risulta insuperabile nel colpo di testa. Dimostra sicurezza e coscienza dei propri mezzi per come sa approcciare le necessità di chi lo manda in campo”.

Un nome, quello di Del Fabro, che già “nel 2011 si fece notare da molti per l’esordio, a soli 16 anni, nel campionato Primavera. Soltanto un anno dopo arriva il debutto in Serie A, in una gara tutt’altro che scontata: Ivo Pulga decise infatti di mandarlo in campo per gli ultimi 20 minuti contro la Juve di Conte, che vinse quella partita grazie alle reti di Matri (doppietta) e Vucinic. Saranno complessivamente 8 le presenze in Prima Squadra, considerate anche le due gare di Coppa Italia contro Pescara e ancora Juventus”.

Da aggiungere le apparizioni con la maglia della Nazionale. Il difensore ex Cagliari “ha disputato infatti più di 20 partite dall’Under 16 fino all’Under 19; l’ultima sua gara in azzurro è datata 29 maggio 2014. Un match che non ricorderà con grande piacere, considerato il “deludente” 1-1 maturato con la Bulgaria ma soprattutto per l’espulsione rimediata durante il secondo tempo. In quell’Italia, allenata da Alessandro Pane, ricordiamo ad esempio Gollini, Calabria, Pellegrini e Cristante”.

Nella sua carriera, può vantare inoltre numerose esperienze all’estero che lo hanno fortificato e aiutato nel percorso di maturazione misurandosi con realtà tutte differenti a livello di intensità, supremazia fisica, tecnica, tattica e velocità di esecuzione della manovra.

