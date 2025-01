MERCATO: Guglielmotti tra i rossazzurri riconfermati?

Alla chiusura dell’attuale finestra di mercato, Davide Guglielmotti sarà ancora un giocatore del Catania? In rialzo le quotazioni legate ad una possibile permanenza del laterale destro ex Lecco alle pendici dell’Etna. Il giocatore aveva destato impressioni molto positive nelle battute iniziali del campionato, poi qualche problema fisico ha tormentato anche lui ed il suo rendimento è calato vistosamente.

Un pò di tempo fa il Vicenza aveva sondato il terreno, idem il Trapani e altri club. Le valutazioni in chiave mercato possono cambiare da un momento all’altro, vedi D’Andrea che in un primo momento il Catania pensava di non cedere ma, poi, persistendo le prestazioni negative offerte dal giocatore lo ha inserito nella lista dei cedibili. Ad oggi, comunque, Guglielmotti non viene segnalato in uscita. Auspicando che l’esterno classe 1994 torni ai livelli d’inizio stagione.

