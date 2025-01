LA SICILIA: “Farroni, da scelta dettata dall’emergenza a protagonista”

Il quotidiano La Sicilia mette in evidenza la prestazione di Farroni a Picerno. “Mimmo Toscano gli sta dando fiducia in queste settimane e il giocatore di Spoleto sta rispondendo alla grande”, si legge. “Ieri a Picerno gli interventi del portiere che in passato ha difeso tra le altre i pali di Alessandria, Bari e Reggina hanno contribuito al pareggio. E’ stato lui a tenere a galla la squadra”. E durante il match “in più occasioni ha donato sicurezza a tutto il pacchetto arretrato”. L’estremo difensore classe 1997 “sembra essersi inserito rapidamente nell’ambiente Catania”, dimostrando sin dai primi allenamenti di essere “pienamente a suo agio a governare la sua nuova difesa”. Ora il tecnico “dovrà scegliere se confermarlo o se affidare il ruolo da titolare a Dini”, evidenzia l’articolo di Andrea Cataldo.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***