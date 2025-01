MERCATO: Matino e Todisco, niente Catania. Sono diretti ad Avellino

Entrambi accostati anche al Catania, come possibili idee di mercato, il laterale destro classe 2002 Gianmarco Todisco ed il difensore centrale Emmanuele Matino (1998) sono in procinto di cambiare casacca, ma non in direzione etnea. L’Avellino, spesso concorrente del Catania nelle sessioni di calciomercato, sta definendo l’ingaggio di entrambi i calciatori per potenziare l’organico a disposizione di mister Biancolino. Accordo raggiunto rispettivamente con il Sorrento e Bari. In chiave Catania sono, pertanto, da scartare le piste Todisco e Matino.

