MERCATO: Merola riparte dal girone C di Serie C? L’Avellino ci prova

Nella sessione estiva del calciomercato, Davide Merola è stato al centro dell’attenzione. Club come Trapani e Catania avevano manifestato un forte interesse, poi non se fece più nulla e Merola rimase a Pescara. Adesso però torna di moda la possibilità che l’attaccante lasci l’Abruzzo e approdi proprio nel girone C di Serie C. Il Direttore Sportivo biancazzurro Pasquale Foggia ha infatti confermato ai microfoni di Rete8 che c’è una trattativa in corso con l’Avellino, club che propone in cambio la punta Gabriele Gori:

“Merola ci è stato chiesto qualche giorno fa dall’Avellino. Stiamo facendo delle riflessioni sia noi che loro, visto che è un mercato aperto ascoltiamo tutto. C’è una trattativa in corso, ognuno guarda il suo. Vediamo se è una cosa che si svilupperà o meno. Nel mercato a volte quello che dici oggi fra tre ore può cambiare. E’ una trattativa importante, appena nata. Stiamo valutando il da farsi”.

