SERIE C: le ufficialità di mercato di sabato, domenica e lunedì (11/12/13 gennaio)

Diamo uno sguardo alle operazioni di calciomercato ufficialmente portate a termine negli ultimi tre giorni (sabato 11, domenica 12 e lunedì 13 gennaio) per quanto concerne le società del girone C di Serie C.

L’ex difensore del Catania Luca Ercolani lascia il girone C di Serie C. Si trasferisce, infatti, alla Pianese. Il Foggia ha comunicato la cessione a titolo definitivo del calciatore classe 1999. Importante perdita per il centrocampo del Sorrento. Saluta i costieri il classe 1994 Alberto De Francesco, raggiungendo l’accordo con la Feralpisalò che si è assicurata il diritto alle prestazioni sportive del giocatore fino al 30 giugno 2027. Operazione in uscita per il Benevento. Il centrocampista polacco classe 2000 Krzysztof Kubica, rientrato dal prestito al Motor Lublin, ha ratificato l’intesa con la società giallorossa per la risoluzione del contratto.

(articolo in aggiornamento)

