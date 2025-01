MERCATO: Stiven Shpendi, difficile che parta a gennaio

Profilo ben noto al tecnico Domenico Toscano per averlo allenato a Cesena, l’attaccante italo-albanese Stiven Shpendi piace allo stesso allenatore rossazzurro ed al Catania, come riportato nei giorni scorsi. Il ragazzo classe 2003, fratello del bomber del Cesena Cristian, attualmente milita nella Carrarese che lo ha prelevato in prestito dall’Empoli. L’impressione è che difficilmente Stiven lascerà i marmiferi nell’attuale finestra di mercato. Il giocatore ha incontrato qualche difficoltà a causa di una pubalgia che lo ha tormentato. La Carrarese, però, confida molto nelle sue potenzialità e, pian pianino, l’attaccante – desideroso di giocarsi le sue carte in Serie B – sta ritrovando sempre di più la migliore condizione possibile.

