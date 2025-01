STAMPA ABRUZZESE: “Brugarello seguito in particolare dal Catania e altri due club di C”

Nel girone F di Serie D tra i giovani più interessanti che si stanno mettendo in mostra figura Mattia Brugarello, centrale difensivo di 19 anni attualmente in forza al Teramo e cresciuto nelle giovanili del Monza. Radio mercato ha avvicinato nei giorni scorsi al Catania il profilo del ragazzo classe 2005 nativo di Bressanone. Ci sono conferme circa il gradimento espresso dalla società rossazzurra, non l’unica a sondare il terreno.

A questo proposito dall’Abruzzo, precisamente dai colleghi di cityrumorsabruzzo.it, emerge che il ragazzo è seguito in particolare da Feralpisalò, Pineto e, appunto, Catania. Secondo la medesima fonte il Teramo vorrebbe cederlo ma trattenerlo in prestito fino a fine stagione. L’allenatore biancorosso Marco Pomante ha dichiarato: “Il ragazzo non si sta facendo distrarre, anzi, la sta vivendo alla grande, si vede dalle prestazioni e dagli allenamenti. Io da allenatore sono contentissimo che un calciatore della mia rosa abbia queste richieste e possibilità, da una parte sono contento, da una parte no. Perdere un calciatore come Brugarello sarebbe un problema, anche per una questione di under. Non vi nego, però, che sono felice per lui, perché, se dopo essere arrivato da svincolato ha attirato queste attenzioni vuol dire che c’è un lavoro importante da parte dello staff. Speriamo comunque di non perderlo”.

