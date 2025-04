Riepiloghiamo di seguito le principali notizie che hanno caratterizzato la settimana rossazzurra da lunedì 14 Aprile a domenica 20 Aprile:

LA SICILIA – Barrientos: “Catania come un angelo per me. Ho vissuto due vite in Sicilia”

LA SICILIA – Catania a trazione Jimenez: “I compagni mi sostengono”

EX ROSSAZZURRI: Maxi Lopez, nuova attività da imprenditore nel calcio. Suo il 40% dell’FC Paradiso in Svizzera

ULTRAS CAVESE: “Lunga vita al degno rivale e al suo ideale, un abbraccio all’innocente Speziale”

CELLI: crescita incoraggiante e la speranza di tornare ai livelli di qualche anno fa

ZAPPI (Pres. AIA): “Var a chiamata in Serie C, ecco come funzionerebbe”

DALMONTE: il classe ’97 carta in più da giocare. Rispolverato in un ruolo già ricoperto in passato

A MENTE FREDDA | L’appetito vien mangiando. Testa, gambe e cuore la giusta ricetta

LUNETTA: “Catania, posso dare ancora tanto. Vogliamo dimostrare chi siamo. Questa piazza mi ha fatto ritrovare il fuoco dentro”

LA SICILIA – Celli: “Per noi i playoff sono già iniziati. A Catania tifo da A. Contento che si iniziano ad intravedere i frutti del lavoro”

MERCATO: Sudtirol, ad oggi sarebbe automatico il riscatto di Adamonis dal Catania

STAMPA CAMPANA – Sica: “Catania più maturo e sicuro di sè”

STURARO: falcidiato dagli infortuni, finalmente il ritorno in campo

QUI CATANIA: Dini titolare indiscusso, pareggiato il conto dei ‘clean sheet’ con Bethers e Adamonis

ASSIST ROSSAZZURRI: avanza Celli, Jimenez solo al comando

EQUILIBRIO RITROVATO: Catania più consapevole, si lavora per crescere in zona gol

OSSERVATORIO: “Potenza-Catania, Settore Ospiti aperto ma con qualche limitazione”

QUI CATANIA: Toscano lavora anche su una proposta di gioco con quattro attaccanti

QUI CATANIA: Bethers si allena con gli altri portieri in organico

LUNETTA: Toscano gli ha trovato la collocazione tattica ideale

QUI CATANIA: era il reparto più martoriato dagli infortuni, ora il centrocampo prende consistenza

JIMENEZ: da avversario del Catania a calciatore rossazzurro, ricomincia l’avventura ai playoff

TORRE DEL GRIFO: asta deserta, quali sviluppi?

MICALE: “Catania con potenzialità importanti fuori casa. Sarebbe interessante se lo dimostrasse anche nei playoff”

STAMPA LOCALE – Vagliasindi: “A Cava si è vista nei cambi la mano di Toscano. Catania migliorato anche come gruppo, fondamentale il minutaggio nei playoff”

LA SICILIA: “Catania, i tre punti per programmare un futuro più concreto”

CATANIA 4-0 MODICA (Video): i gol della partitella

EX ROSSAZZURRI – Moro: “Catania, ho vissuto momenti fantastici”

PASQUALINO: “Servirà il miglior Inglese. Squadra Di Tacchio-dipendente. Credo che nessuno voglia affrontare il Catania ai playoff…”

STAMPA LOCALE – Gagliano: “Catania, in casa maggiore necessità d’impostare. Lunetta può trascinare la squadra”

DI GREGORIO: “Catania, quantità e qualità in mezzo al campo. La sosta può essere d’aiuto per il Catania”

BOSCO (Pres. Catania Beach Soccer): “Toscano un pilastro, voto insufficiente alla società. Torre del Grifo? Pelligra lo prenderebbe ad un prezzo più basso”

LA SICILIA: “Catania, prove generali ed esperimenti per il campionato ed i playoff”

LA SICILIA: “Catania, in settimana il rientro in sede di Grella”

EX ROSSAZZURRI: Mascara sfida Tabbiani, vittoria netta del Novara

MERCATO: quale futuro per Cicerelli e Cianci? C’è una differenza dal punto di vista contrattuale

QUI CATANIA: occhio ai cartellini, eventuali squalifiche da scontare nei playoff

EX ROSSAZZURRI – Maurizio Ciancio: “Grande crescita del tifo catanese. Catania, manca poco per alzare l’asticella. Penserei al centro sportivo prima di tutto”

SERIE C: risultati e classifica. Colpo Trapani a Benevento, il Catania resta quinto. Avellino in B

DI GENNARO: il difensore affronterà il percorso post season da fresco vincitore dei playoff

QUI CATANIA: ultimi 90′ a difesa del quinto posto, al “Viviani” senza fare calcoli

GURRISI (Figc Catania): “Catania, era tutto da Serie A. Con Mihajlovic diventammo grandissimi amici”

MERCATO: De Rose disponibile al rinnovo, la palla passa alla società

QUI CATANIA: dalla difesa all’attacco, la duttilità arma in più della squadra di Toscano

LA SICILIA – Oliveira: “Catania, mai visto tanto entusiasmo. Non finì come speravo. Playoff, tifo per i rossazzurri”

