SERIE C: le ufficialità di mercato di giovedì (30 gennaio)

Diamo uno sguardo alle operazioni di calciomercato ufficialmente portate a termine giovedì 30 gennaio per quanto concerne le società del girone C di Serie C.

Il centrocampista classe 1993 Marco Firenze lascia Potenza, per lui cessione a titolo definitivo all’Union Clodiense. L’ex portiere del Catania Andrea Sala, di proprietà del Crotone, cambia casacca. L’estremo difensore classe 1993 viene ceduto in prestito al Padova. L’ACR Messina trasferisce al Catania, a titolo definitivo, il centrocampista catanese Giulio Frisenna, nato il 6 aprile 2002 e cresciuto nel Calcio Catania.

Nell’ultimo anno e mezzo in forza al Taranto, l’attaccante classe 1996 Michael Fabbro è un nuovo calciatore della Virtus Verona legandosi contrattualmente fino al 30 giugno 2026. Movimento in uscita per l’Audace Cerignola. Gli ofantini formalizzano il passaggio in prestito alla Nocerina della punta esterna Alessandro Carnevale (2004).

Il Trapani, che ufficializza l’ingaggio di Vincenzo Torrente come nuovo allenatore, preleva a titolo definitivo dal Top Oss (club di secondo livello del campionato olandese) l’attaccante Abel Stensrud (2002). La Casertana annuncia il trasferimento in prestito del 21enne attaccante finlandese Henri Salomaa alla Lucchese con il placet del Lecce, società detentrice del cartellino.

(articolo in aggiornamento)

