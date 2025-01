TOSTO: “Catania, girone di ritorno campionato a parte. Sul mercato importante rispettare equilibrio spogliatoio. Investire di più sulle giovanili”

Lucio Tosto, ex Presidente Aiac Catania, ai microfoni della trasmissione Futura Gol si è soffermato sulla situazione del Catania in vista del prossimo impegno di campionato col Benevento. Riportiamo di seguito un estratto:

“E’ presto per dare un giudizio definitivo ma la classifica rispecchia anche i valori di alcuni allenatori. La classifica comunque sarà sicuramente suscettibile a variazioni perchè il girone di ritorno è un campionato a parte tra acquisti, cessioni e squadre che rivoluzioneranno gli organici. Cambierà molto secondo me e mi auguro che vada a favore del Catania, auspicando che i rossazzurri riescano ad avere molta più continuità. Adesso il Catania ha la possibilità di dare il via ad una rincorsa importante dopo la vittoria col Sorrento Soprattutto la squadra di Toscano dovrà evidenziare meno errori singoli in campo, perchè a mio avviso oltre agli infortuni determinanti in alcune zone del campo anche gli errori dei singoli hanno inciso. Sono quelli che poi ti danno un indirizzo, specie in gare equilibrate un errore può condizionarne l’esito”.

“Mercato? Rispettare l’equilibrio dello spogliatoio è importante, non prendere giocatori tanto per cambiare qualcosa nel calciomercato di gennaio ma semplicemente intervenendo nei ruoli necessari, anche col carattere giusto, non alterando determinati equilibri onde evitare di procurare danni”.

“Inglese? Va anche detto che Toscano lo ha gestito bene, prevenendo gli infortuni dell’attaccante quando gli ha concesso qualche turno di riposo. Anche a centrocampo ci sarebbero stati meno infortuni adottando la stessa attività di prevenzione, ma mi rendo conto che a volte è difficile mettere fuori determinati calciatori”.

“Castellini? Per le prestazioni fatta merita la fascia di capitano, ma bisognerebbe anche avere determinate caratteristiche. Magari è preferibile darla a chi è nel pieno dell’azione, ad esempio io non la darei mai al portiere. Poi non mi sembra uno che parla tanto. Il capitano deve dialogare molto con l’arbitro, a volte anche indirizzarlo in determinate situazioni”.

“Butano? Mi piacrebbe vedere questi ragazzi in campo non per esigenze. Faccio i complimenti al ragazzo perchè non sembra abbia 16 anni per come ha parlato in sala stampa e per come è stato in campo. Butano avrà un futuro nel calcio. Ed il futuro del Catania è proprio quello di investire di più sul settore giovanile, perchè di Butano ce ne dovrebbero essere tanti. Orazio Russo sta facendo un grandissimo lavoro ma deve essere incentivato ancora di più e le strutture in tal senso sono fondamentali”.

