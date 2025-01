VERSO BENEVENTO-CATANIA: parte il 2025 rossazzurro sfidando la capolista. Le ipotesi di formazione

Catania di scena al “Vigorito” contro il Benevento. Sfida all’attuale capolista del girone C di Serie C. Motivazioni alte in casa rossazzurra dopo avere archiviato il 2024 con una vittoria importante, auspicando di ripartire nel migliore dei modi. Ma sarà una gara dura per gli etnei. Mister Toscano sa bene il coefficiente di difficoltà del match e, in conferenza stampa, ha sottolineato l’importanza che il Catania evidenzi sul rettangolo di gioco grande spirito di squadra e senso d’appartenenza. Due concetti fondamentali, espressi più volte nel corso del campionato, così come la determinazione e l’attenzione che dovranno essere alte nell’arco dei 90′ più recupero.

Nove punti dividono in questo momento le due squadre, i numeri non tradiscono mai e fotografano un divario ad oggi netto. Il campo dirà se è giusto così e, soprattutto, se la formazione di Toscano sarà in grado di ridurre il distacco. Il Catania, vincendo, avrebbe la possibilità di accorciare ed imprimere un segnale forte al campionato. Un eventuale pareggio lascerebbe tutto inalterato, perdere significherebbe incassare l’ennesimo passo falso di un cammino sulle montagne russe. E’ proprio la continuità che il Catania cerca da tempo con insistenza. In attesa di ulteriori novità dal mercato che, al momento, ha consegnato come unico innesto il portiere Farroni.

A proposito dell’estremo difensore umbro, volto ben noto a Toscano per averlo allenato ai tempi della Reggina, sarà proprio lui a difendere i pali rossazzurri. Farroni si appresta ad esordire e vedremo d’ipotizzare con quali compagni di reparto. La sensazione è che l’allenatore calabrese possa riproporre l’assetto difensivo anti Sorrento, composto dunque da Castellini, Quaini e Gega. A meno che non venga retrocesso Anastasio come braccetto sinistro o rilanciato l’ex Vicenza Ierardi.

Proseguiamo le ipotesi di formazione in mezzo al campo con De Rose e Jimenez che appaiono favoriti, alternativa Verna e sarà interessante vedere quanti minuti avrà sulle gambe il recuperato (finalmente!) Di Tacchio. Sulle corsie laterali spazio a Raimo e Anastasio? E’ una possibilità concreta, ma negli ultimi giorni è tornato disponibile Guglielmotti ed è sempre valida la soluzione Lunetta, non scartando a priori nemmeno l’ipotesi Carpani, impiegato spesso nelle ultime gare sulla fascia destra. In avanti si va verso l’impiego di Stoppa alle spalle di D’Andrea e Inglese, a meno che Toscano non collochi Jimenez qualche metro più avanti. Salteranno il confronto del “Vigorito” Adamonis (fuori dal progetto?), Luperini, Bethers, Di Gennaro e Sturaro.

Arbitrerà l’incontro Bogdan Nicolae Sfira della sezione AIA di Pordenone, coadiuvato dagli assistenti Marco Colaianni (Bari) e Michele Rispoli (Locri). Quarto ufficiale, Stefano Striamo (Salerno). In tv è prevista la copertura gratuita della partita, in Sicilia, su Telecolor (canale 11 del digitale terrestre). I possessori di abbonamento potranno assistere alla gara su Sky/NOW.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***