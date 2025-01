TOSCANO: “A Benevento con grande spirito di squadra e senso di appartenenza. Castellini lo stimolerò parecchio, può essere più determinante”

Conferenza stampa di mister Domenico Toscano alla vigilia di Benevento-Catania. Queste le parole dell’allenatore rossazzurro in vista del match:

“Come ho già detto, a noi non piace la classifica attuale e la vogliamo migliorare. Abbiamo chiuso l’anno bene ed iniziato il girone di ritorno bene. La squadra sta ritrovando più lucidità e serenità, maggiori sicurezze. L’obiettivo è di insistere su questa strada, sapendo che ci sono ancora tante partite da giocare. A Benevento con quale atteggiamento? Noi abbiamo una precisa identità, non ci snatureremo. Affrontiamo una squadra prima in classifica che sta dimostrando di avere numeri importanti ma ogni avversario possiede pregi e difetti, noi dovremo essere bravi ad esaltare i nostri pregi”.

“Il mercato? E’ un pò un problema per tutti tra voci, nomi e trattative. Noi dobbiamo rimanere concentrati e guardare alla gara di Benevento ripartendo dalla concentrazione, fermezza e consapevolezza avuta a fine 2024. Contro il Sorrento nel primo tempo non siamo riusciti a sbloccarla, restando in partita nella ripresa. Non tutte le gare le vincerai 4-0, troveremo anche maggiori difficoltà e c’è bisogno di farsi trovare pronti”.

“Nello spogliatoio c’è rinnovata fiducia dopo il risultato e la prestazione della gara con il Sorrento, dobbiamo cavalcare questa positività trasmessa anche dalla nostra gente, ad esempio aiutando in maniera incredibile il giovane Butano e indirettamente tutta la squadra, portando a fare qualcosa di più. Questo senso di responsabilità lo dobbiamo portare con noi nel girone di ritorno, restando sul pezzo”.

“Possibile reintegro di Rapisarda? Il ragazzo ha sempre dato la propria disponibilità quando c’era bisogno di allenarsi per carenza numerica, ringrazio lui e gli altri fuori lista in questo senso. Ma bisogna essere coerenti e andare avanti con le nostre idee. Sul mercato sappiamo della priorità di intervenire per caratteristiche in porta e in difesa, visto che Bethers e Di Gennaro ne avranno per tanto tempo. In avanti si farà qualcosa se si presenterà l’opportunità di migliorare la rosa, ma intervenire tanto per farlo non serve a niente. Noi restiamo concentrati sul campo perchè a Benevento abbiamo una partita importante da giocare. Sarà la società ad occuparsi di calciomercato, intervenendo dove c’è da migliorare. Il direttore Pastore è in sinergia con la proprietà e la società, proseguendo il lavoro del direttore Faggiano a cui auguriamo di riprendersi presto, vive una situazione delicata e sta lottando veramente per uscirne prima possibile“.

“Il Benevento è squadra che ti sollecita tanto sul piano dei movimenti e delle qualità individuali, concentrazione e attenzione dovranno essere ad un livello alto, come in occasione della gara d’andata, dove fummo attenti, intensi e determinanti mettendo in grossa difficoltà per 60 minuti il Benevento, poi è venuta fuori la loro qualità ma noi con grande spirito e senso di appartenenza abbiamo conseguito una vittoria importante. E’ quella la partita che bisogna fare domenica”.

“Perchè Carpani a destra nelle ultime partite? Innanzitutto per esigenza visto l’infortunio di Guglielmotti – ora disponibile -, ma anche per la grande dinamicità di Carpani e l’equilibrio capace di assicurare. Magari negli ultimi 16 metri ha meno qualità di Guglielmotti o Raimo ma in termini di equilibrio copre le mancanze che puoi avere in altri ruoli”.

“Farroni e Castellini? Farroni lo conosco bene, l’ho avuto a Reggio Calabria. Ragazzo straordinario, sarà della partita. E’ pronto per scendere in campo e sono convinto che farà una grande prestazione. Castellini lo vedo in crescita. Dopo il periodo che lo ha tenuto fermo per infortunio si è rimesso sotto a lavorare. La sta vivendo bene, perchè è troppo intelligente per non viverla bene. Sa che il suo rendimento può crescere per le potenzialità che ha. Gli ho detto anche che lo stimolerò parecchio perchè vorrei vedere un Castellini più determinante. Non che non abbia fatto bene fino ad oggi perchè ha una qualità sopra la media ma può fare molto di più secondo me nella costruzione, nella propensione offensiva, nei duelli, ci lavoro tanto perchè credo che possa diventare un calciatore importante”.

“D’Andrea spalla ideale per Inglese? Nelle condizioni migliori, stando bene, lui si può integrare bene con Inglese. Oggi secondo me non ha ancora espresso il massimo delle sue potenzialità, è stato due mesi fermo, poi ha faticato a prendere la condizione. E’ rientrato in un momento non positivo della squadra e ne ha subito le conseguenze ma lo vedo in crescita”.

