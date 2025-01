VERSO PICERNO-CATANIA: il ritiro avrà prodotto benefici ai rossazzurri? Le ipotesi di formazione

Ritiro in Calabria “per essere più uniti, per addentrarci ancora di più nella situazione che stiamo attraversando. Abbiamo lavorato bene e adesso bisogna trasferire tutto in campo”. Mister Domenico Toscano si è espresso corsi, alla vigilia del match di Picerno. La scelta di mandare la squadra in ritiro è maturata dopo l’inatteso tonfo casalingo contro la Juventus Next Gen. Avevamo scritto settimana scorsa che la sconfitta di Benevento avrebbe potuto lasciare delle scorie e, purtroppo per i rossazzurri, non c’è stato uno scatto d’orgoglio ma è venuta fuori tutta la fragilità di un Catania che si è fatto travolgere dagli eventi.

L’Elefante è incappato nella seconda sconfitta consecutiva e non era mai successo prima in questo campionato. Adesso non è facile rimettere i cocci a posto. La contemporanea apertura della finestra di mercato invernale non aiuta nella misura in cui ci sono giocatori in odore di partenza e altri che attendono di capire se davvero saranno ceduti o se, invece, resteranno con conseguenti equilibri di spogliatoio complicati da gestire.

La speranza di Toscano e dello staff tecnico rossazzurro è che il ritiro in questi giorni fuori dalla Sicilia abbia permesso al gruppo di ritrovarsi prima di tutto mentalmente, compattandosi e facendo quadrato nel momento più delicato della stagione. C’è ancora tutto un girone di ritorno da disputare, urge evidenziare sul campo una reazione da squadra. Immediata. Il prossimo avversario si chiama Picerno e non è mai facile per nessuno sfidare i lucani, ben allenati da Tomeo e che sono soliti esprimere un calcio piacevole e di qualità.

Solo un Catania davvero all’altezza, determinato a non commettere gli ormai soliti erroracci individuali potrà tornare alle pendici dell’Etna con un risultato positivo. Per l’occasione Toscano non ha convocato gli infortunati Bethers, Luperini e Di Gennaro ma soprattutto D’Andrea, che appare ormai fuori dal progetto tecnico. Si rivede Montalto, al centro di richieste di mercato, mentre Castellini ha recuperato dall’infortunio che lo aveva costretto ad abbandonare il rettangolo verde domenica scorsa.

Provando ad ipotizzare la formazione anti Picerno, l’ex allenatore del Cesena – per sua stessa ammissione – riproporrà Farroni a difesa dei pali (Dini in panchina). Per il resto c’è l’ipotesi di collocare ancora Castellini, Quaini e Gega nel terzetto difensivo ma anche la possibilità di schierare Anastasio braccetto sinistro con Lunetta più avanti. Oppure l’inserimento di Ierardi sul centro-destra riposizionando Castellini nella posizione di centro-sinistra. Ballottaggio Raimo-Guglielmotti nella fascia destra di centrocampo con uno tra Anastasio e Lunetta sulla sinistra, De Rose e Jimenez in mezzo. Sturaro ha recuperato ma immaginiamo che parta dalla panchina. Disponibile anche Di Tacchio. In attacco Inglese dovrebbe essere supportato da Stoppa e Carpani, a meno di sorprese da non escludere.

Arbitrerà l’incontro Domenico Leone della sezione AIA di Barletta, coadiuvato dagli assistenti Giorgio Ermanno Minafra (Roma 2) e Giuseppe Luca Lisi (Firenze). Quarto ufficiale Riccardo Tropiano (Bari). In tv non è prevista la copertura gratuita della partita, a cui potranno assistere i possessori di abbonamento su Sky/NOW. Fischio d’inizio alle ore 15:00.

