DALLA CITTA’: “Siti culturali aperti il Primo Maggio”

NOTA STAMPA COMUNE DI CATANIA

I musei e i siti culturali del Comune saranno aperti al pubblico anche in occasione della festività del Primo Maggio. Lo ha disposto il sindaco Enrico Trantino, che ha mantenuto per sé la delega alla Cultura, per favorire la promozione del patrimonio storico-artistico anche in considerazione del crescente numero di turisti atteso in città. Questi gli orari di apertura dei siti per giovedì 1 maggio (con ultimo ingresso previsto un’ora prima della chiusura):

Palazzo della Cultura, via Vittorio Emanuele II n.121

Ore 9,00 – 19,00

Visitabile la mostra:

Tolkien – Uomo, Professore, Autore

Museo Emilio Greco, presso il Palazzo della Cultura

Ore 9,00 – 19,00

Museo Vincenzo Bellini, piazza San Francesco d’Assisi n. 3

Ore 9,00 – 19,00

Chiesa San Nicolò l’Arena, piazza Dante

Ore 9,00 – 19,00

Per il camminamento di Gronda la biglietteria chiude alle ore 17,30.

