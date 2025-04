PAROLA AI TIFOSI – Filippo: “Coppa Italia passata dal Catania al Rimini, emozione unica”

Nella passata stagione ha cominciato ad instaurare un rapporto speciale con i tifosi catanesi, ricevendo tanti regali e vivendo delle giornate memorabili alle pendici dell’Etna per l’entusiasmo e l’accoglienza ricevuta, diventando a tutti gli effetti un tifoso aggiunto nonostante il “suo” Rimini abbia perso la semifinale di Coppa Italia Serie C al ‘Massimino’. Il piccolo Filippo, adesso, gioisce perchè il Rimini – al cospetto della Giana Erminio – si è aggiudicato la competizione che proprio il Catania aveva vinto lo scorso anno.

Queste le sue parole attraverso la piattaforma Youtube: “Sono felicissimo, ho provato un’emozione unica. Ho visto lo stadio pieno di gente, facendomi fotografare in campo con la medaglia e la coppa. C’erano anche dei grandi ex giocatori come Ricchiuti, Zola, Protti. E’ stata una partita emozionantissima, faccio i complimenti alla Giana perchè ha fatto una grande gara, giocando senza mai mollare. La coppa è passata dal Catania, mi sono complimentato con tutti i catanesi e loro hanno ricambiato dicendosi felici per me e facendomi un sacco di complimenti”.

VIDEO: le parole di Filippo

(in caso di problemi di visualizzazione, aggiornare la pagina)

