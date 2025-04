QUI CATANIA: dalla difesa all’attacco, la duttilità arma in più della squadra di Toscano

Si è parlato tanto in questo finale di stagione di due preziosi elementi emersi in casa Catania: la ritrovata solidità difensiva e la compattezza. Aspetti primari su cui lavora intensamente mister Toscano con il suo staff, riscontrando l’applicazione della squadra. Servono ulteriori conferme per affrontare al meglio i playoff, affilando sportivamente le armi. Tra queste spicca la duttilità.

Potrebbe essere questa la vera arma in più per l’ex allenatore del Cesena che, al di là dell’importanza dei moduli di gioco che spesso sono da ritenere essenzialmente numeri, conta molto di più la capacità di occupazione degli spazi. Che può variare a seconda delle peculiarità dell’avversario e del contesto di gara. Le partite non sono uguali, c’è bisogno del contributo di tutti all’interno di un sistema in cui apportare le necessarie modifiche quando la situazione lo richiede.

Ecco che la parola duttilità è fondamentale, potendo cambiare pelle nell’arco dei 90 minuti. Dalla difesa all’attacco, gran parte dei giocatori presenti nell’organico rossazzurro hanno questa predisposizione ad occupare porzioni di campo differenti. A proposito della retroguardia, ad esempio, all’occorrenza Celli può giostrare sia al centro che in fascia così come Celli. Idem Anastasio, esterno mancino che può giostrare anche da braccetto sinistro. Oppure Del Fabro, centrale di difesa arruolabile pure come braccetto destro.

E’ confermata la duttilità di Quaini, utilizzabile sia nel terzetto di difesa che nel momento in cui gli viene richiesto di far girare palla in mezzo al campo, ruolo quest’ultimo occupato più spesso da qualche mese a questa parte. Il centrocampista Frisenna si sta applicando a giocare anche da trequartista o esterno. Di Lunetta si registra la disponibilità ad agire nelle vesti di esterno a tutta fascia, falso 9, trequartista o seconda punta senza problemi, e pare che adesso Toscano lo abbia collocato nella posizione a lui più congeniale.

Dalmonte, che si è di recente ristabilito da un infortunio, può occupare un pò tutti i ruoli offensivi e giocare da esterno di centrocampo. Da sottolineare inoltre la duttilità di Jimenez (regista di centrocampo, mezzala, trequartista) e Stoppa. Aggiungiamoci che l’organico di mister Toscano è quasi del tutto al completo considerando i numerosi rientri dall’infermeria. Ora l’obiettivo principale è lavorare sodo per ottimizzare il potenziale a disposizione.

