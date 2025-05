BALDINI (all. Pescara): “Perchè sono convinto di vincere i playoff? Ho un sogno e voglio realizzarlo”

Nei giorni scorsi aveva detto di essere convinto che la sua squadra vincerà i playoff. L’allenatore del Pescara Silvio Baldini ha ribadito nelle ultime ore, dopo la vittoria casalinga maturata contro la Pianese in sala stampa. Ecco quanto evidenziato:

“Noi siamo una squadra che finchè teniamo i ritmi alti siamo anche bella da vedere. Io dalla panchina ho avuto la soddisfazione di essere allenatore di questa squadra. I ragazzi hanno la foga di andare sempre avanti e questa è una cosa importante. Quando si abbassano i ritmi, però, bisogna essere più bravi a gestire la palla, a creare più densità, non andando a pressare se non siamo messi bene”.

“Il presidente della Federcalcio Gabriele Gravina mi ha chiesto come mai mi fossi espresso con sicurezza sulla vittoria dei playoff da parte della mia squadra. Io dico che nella vita ci sono due categorie di persone, quelle che ci mettono la faccia, vengono derise e prendono la m***a in faccia, e quelle che si accontentano del compitino, si piangono addosso e trovano le scuse per dire che è andata male. Se io non avessi avuto questo carattere, non sarei qui a parlare con la stampa. Ho sempre messo questa voglia di emergere e mostrare anche i miei difetti, quindi lo ripeto, io voglio vincere i playoff perchè sono venuto a Pescara con un sogno ed ho lavorato tanto con i ragazzi per realizzarlo. Poi qualunque cosa succeda io sono pronto ad accettare il risultato del campo”.

