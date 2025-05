LA SICILIA: “Stadio Massimino verso il pienone. Metropolitana aperta fino alle 23.30 domenica”

RASSEGNA STAMPA QUOTIDIANO LA SICILIA

“A Catania i sold out allo stadio sono diventati una tradizione, soprattutto quando la squadra rossazzurra arriva a disputare i playoff. Non fa eccezione una settimana che scorre via veloce, così come il ‘conta scatti’ del Massimino durante la prevendita per la sfida di domenica”, riporta La Sicilia. “Il fulcro del sostegno si è già schierato al proprio posto dopo una stagione regolare caratterizzata da tonfi clamorosi ma anche da cinque vittorie esterne di fila, le più recenti. E in queste ore si susseguono, come tradizione, i confronti per preparare le coreografie da mettere in atto al momento del fischio d’inizio”, si legge.

“I dati emersi ieri sera alle 21 certificavano la vendita di 6.800 biglietti per la sfida col Giugliano”, evidenzia il quotiiano. Si aggiunge che “la Metropolitana resterà aperta fino alle 23.30 – domenica – per evitare ingorghi nei dintorni dello stadio prima del match e consentire un defluso più snello. Vale proprio la pena scegliere questa soluzione anche se una delle scale mobili della stazione Cibali è fuori uso da mesi. Sarebbe opportuno provvedere e alla svelta soprattutto per facilitare anziani e diversamente abili”.

