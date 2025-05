VERSO CATANIA-GIUGLIANO: De Paoli ritrova i tigrotti, proprietari del cartellino

Il Giugliano lo ha acquistato nella sessione estiva del calciomercato dal Monopoli, nell’ambito di uno scambio con Carmine De Sena, a sua volta ceduto poi al Messina. Un solo gol in questo campionato per Andrea De Paoli con i tigrotti, un altro lo ha realizzato con la maglia del Catania, proprio in occasione del match d’esordio in rossazzurro a Monopoli. Per lui anche due assist sotto l’Etna.

Ancora oggi il cartellino di De Paoli appartiene ai campani, che hanno trasferito il giocatore al Catania nella finestra invernale del mercato in prestito con diritto di riscatto. La società rossazzurra, dunque, ha la facoltà di riscattare il cartellino del ragazzo genovese classe 1999. De Paoli ritrova domenica sera il Giugliano, che tempo fa si è espresso in questi termini su di lui attraverso le parole del Direttore Sportivo Daniele Fracchiolla: “Possiede grandi qualità, purtroppo è incappato in due stagioni particolari per vicissitudini fisiche, nel 2021 è stato comprato dall’Ascoli consentendogli di giocare in Serie B. Ha l’età giusta per fare bene“.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***