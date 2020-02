CESSIONE CATANIA: la trattativa con la cordata promossa da Pagliara e Pellegrino prosegue

Il Comitato per l’acquisizione del Catania Calcio non molla la presa. Fase di massima riservatezza nella trattativa che prosegue con la cordata promossa da Fabio Pagliara e Maurizio Pellegrino. La presenza di Pellegrino allo stadio per assistere alla partita Catania-Ternana e le parole pubblicate via social da Pagliara rappresentano ulteriori indizi. Secondo quanto raccolto in queste ore, l’intento sarebbe sempre quello di rilevare il 100% della proprietà del club di Antonino Pulvirenti. Questo mentre da Roma continuano a rimbalzare voci di un possibile intervento di Claudio Lotito, Presidente di Lazio e Salernitana ma, come anticipato nei giorni scorsi dalla nostra redazione, al momento non c’è nulla di concreto anche se non si esclude, per il futuro, un’eventuale collaborazione sotto forma di sponsor.

