COMUNE DI CATANIA: migliaia di controlli della Polizia Municipale, violazioni in diminuzione

Negli ultimi dieci giorni la Polizia Municipale, nell’esecuzione dei servizi di controllo per il rispetto delle prescrizioni per il contenimento del virus Covid-19 disposti dal sindaco Salvo Pogliese e dall’assessore Alessandro Porto, ha impiegato 16 pattuglie al giorno e controllato 1.365 persone, denunciandone 30 ai sensi dell’articolo 650 del codice penale. Agenti e ispettori, inoltre, hanno controllato 1.152 esercizi commerciali, denunciando 7 titolari ed elevando 59 sanzioni amministrative. Tutte le comunicazioni di notizia di reato elevate fino al 25 marzo ai sensi dell’art. 650 c.p. verranno trasmesse alla Procura della Repubblica e al Prefetto per l’irrogazione della sanzione amministrativa prevista dalla legge.

I servizi di controllo sono stati effettuati principalmente a piazza Nettuno, piazza Europa, corso Italia, largo Taormina, via Rosso di San Secondo, piazza dei Martiri, piazza Giovanni XXIII, viale Africa, via VI Aprile e viale Mario Rapisardi, sito nel quale è stato effettuato un costante pattugliamento e sono stati elevati numerosi verbali per infrazioni al Codice della Strada per sosta in doppia fila o irregolare, in alcuni casi anche con l’utilizzo dello street control.

Riguardo alla nuova violazione amministrativa introdotta dall’ art.4 del decreto del 25 marzo, lo schema di verbale è stato predisposto dal Comandante del Corpo Stefano Sorbino, seguendo le recentissime indicazioni della Circolare nazionale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, ed è già stato distribuito a tutti gli operatori della Polizia Municipale, per la contestazione delle infrazioni che, comunque, stanno diminuendo.

