CORONAVIRUS: nuova fuga dal Nord, la Regione Sicilia chiede il blocco dei treni per il Sud

Non si arresta il flusso di meridionali che dal Nord, per lo più giovani o studenti fuori sede, salgono su treni diretti al Sud. Alla stazione di Milano si è registrato ieri un nuovo pienone, forse causato dalla chiusura di alcuni aeroporti per l’epidemia da Coronavirus e le drastiche misure di contenimento del contagio prese dal governo.

L’assessore regionale alle Infrastrutture della Regione Siciliana Marco Falcone non ci sta, sottolineando che “gli enormi sacrifici che gli italiani hanno accettato di compiere per fermare il Coronavirus, rischiano di essere vanificati dalle zone d’ombra del decreto #iorestoacasa come il mancato blocco dei treni. Lanciamo per questo un appello al governo nazionale, si blocchino in giornata i treni per il Sud per chiudere così potenziali linee di contagio e garantire la tutela della salute della popolazione, dal personale viaggiante fino ai cittadini delle regioni dove ancora il virus sembrerebbe darci il tempo di issare un argine. Da ieri in Sicilia il governo Musumeci ha dimezzato le corse degli autobus pubblici e privati e delle navi traghetto, sospendendo le linee non essenziali. Non escludiamo, per quanto di nostra competenza, un’ulteriore stretta”.

