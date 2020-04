OMS: “Convivenza con il Coronavirus, uso mascherine diventerà la norma”

Come ci dovremo comportare nella fase di convivenza con il Coronavirus, una volta ridotto il più possibile il numero di contagi? David Nabarro, portavoce dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, intervenuto alla Bbc ritiene che indossare mascherine diventerà la norma:

“Questo virus non andrà via. Non sappiamo se le persone che hanno avuto il virus rimarranno immuni e non sappiamo quando avremo un vaccino. Per questo, qualche forma di protezione facciale sono sicuro che diventerà la norma, almeno per dare rassicurazione alle persone”.

