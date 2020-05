CESSIONE CATANIA: la partita si gioca adesso, non sono ammessi errori

Mentre sono trascorsi due mesi dall’ultima volta che il Catania è sceso in campo, ci accorgiamo che in questo periodo si sarebbero dovuti disputare i Play Off. Il diffondersi del Coronavirus ha determinato la sospensione del campionato, ma è un’altra la partita da giocare per il Catania. Una partita che non dà punti, nè garantisce la qualificazione al turno successivo degli spareggi. Si gioca a Torre del Grifo. Avversario il tempo ed i creditori che battono cassa, supportati dal Tribunale che ha tutto l’interesse affinchè venga riconosciuto loro quanto dovuto. In palio c’è il futuro di tanti lavoratori e la sopravvivenza del Catania stesso. Una gara, quindi, fondamentale. Più importante di qualsiasi spareggio promozione, di una finale scudetto o Champions League.

Sono giorni difficili, decisivi per capire cosa succederà in seno al Calcio Catania. La messa in mora della società non ha fatto altro che alimentare le ansie di una tifoseria in continua sofferenza. Che trema al solo pensiero di abbandonare la matricola 11700, autentica ragione di vita per chi il Catania ce l’ha davvero nel cuore, oltre la semplice appartenenza calcistica. Dopo mesi di pour parler, ipotesi più o meno fantasiose, manifestazioni d’interesse e chiacchiere di vario genere, si è giunti a quello che potrebbe essere davvero un punto di svolta. Riattaccare la spina o spegnerla definitivamente? Maggio può rappresentare il mese della verità ed è bene che tutte le parti contestualizzate facciano passi avanti decisi.

Il Comitato, che si è sempre speso mettendoci la faccia con Pagliara e Pellegrino in primis, ha effettuato un’importante cambio di strategia preannunciando la costituzione di una S.p.A. che darà garanzie chiare in merito ai soggetti imprenditoriali realmente interessati ad acquisire le quote del club. Il tutto riconducibile alla richiesta del Catania di avere piena contezza del piano industriale da elaborare, garantendo la necessaria forza economica per portare avanti un progetto imperniato su Torre del Grifo Village. Dalla recente nota ufficiale di Finaria emergono due aspetti rilevanti: il primo, un segnale d’apertura. Il secondo, la conferma di ulteriori potenziali investitori, chiamati ad agire con trasparenza e volontà certa, reale, documentata d’intavolare una trattativa.

Da settimane si parla dell’esistenza di un Mister X, Y e Z. Adesso è arrivato il momento che anche loro premano sull’acceleratore. Il Comitato lo sta facendo e, prossima settimana, presenterà un’offerta formale che dovrà essere oggetto di valutazione in tempi brevissimi, perentori. Nel frattempo si lavora per risolvere una volta per tutte il nodo stipendi attraverso un solo modo: dando, cioè, le risposte auspicate dai giocatori che pretendono di percepire tutti gli emolumenti dovuti, onde evitare ulteriori conseguenze legali. Ci sono le risorse affinchè questo accada? Vedremo. La partita è iniziata, bisogna lottare su più fronti, la palla scotta e non sono ammessi errori. E’ arrivato il momento di fare gol, regalando ai tifosi la gioia più grande e attesa.

