SERIE D – Si spegne a 19 anni Rinaldi, il ricordo dell’ex Catania Cusatis: “Un ragazzo a cui tutti volevano bene e si faceva voler bene”

Non ce l’ha fatta Andrea Rinaldi. Il centrocampista, cresciuto nelle giovanili dell’Atalanta che lo cedette in Serie D al Legnano, è spirato nella mattinata di oggi. Era stato colpito da un’aneurisma a 19 anni venerdì nella sua casa di Cermenate. L’allenatore Giovanni Cusatis, vecchia conoscenza dei tifosi del Catania per avere fatto parte dello staff tecnico di Giuseppe Sannino anni fa ai tempi della Serie B, lo ha ricordato così a La Provincia di Como:

“Un ragazzo a cui tutti vogliono bene e che si fa voler bene. Ci siamo sentiti qualche giorno fa, come d’abitudine chiamo tutti i ragazzi una volta a settimana, in questo periodo, per sentire come stanno. Stava bene. ‘Mister, mi ha trovato in tempo perché sto andando a fare l’allenamento giù in giardino’ mi ha detto. Telefonate che sono un modo per stare vicino ai ragazzi, in questo momento di difficoltà per tutti. Mi piace sentire come stanno loro mentalmente, se sta bene la famiglia, se nessuno ha problemi di Covid. Abbiamo scherzato e abbiamo avuto una chiacchierata generale, come si fa tra atleta e allenatore. Non mi ha accennato a nessun tipo di problema, era sorridente”.

