DONZELLA (Tutto C): “Lega Pro, rischia di slittare inizio campionato”

Riportiamo un estratto del ‘Punto’ realizzato per tuttoc.com dal collega Sebastian Donzella, in merito alla riforma delle liste che ha generato più di qualche polemica in Serie C:

“Il campionato più lungo e difficile dal dopoguerra a oggi, in Serie C, si è appena concluso. E già fioccano le polemiche per la prossima stagione. Oggetto del contendere è il ritorno delle liste. Ogni squadra, obbligatoriamente, dovrà disputare il campionato 20/21 con 22 giocatori (ammessi, in più, solamente i giovanissimi ovvero i millenials del proprio settore giovanile). Il numero dei calciatori over, però, cadrà in picchiata. Questo perché, per accedere al minutaggio, servirà far giocare per 271 minuti a partita gli under. L’inizio del prossimo campionato potrebbe slittare. L’Assocalciatori è sul piede di guerra: con Gravina prima e Ghirelli poi, infatti, il sindacato aveva ottenuto la cancellazione delle liste. E così lo spettro dello sciopero torna prepotente sulla scena: l’AIC, in questi ultimi anni, ha fermato tutto anche per molto meno”.

