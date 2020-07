LA FERLITA (socio Sigi): “Catania da rilanciare. Trovato completo abbandono amministrativo, ogni giorno problemi. Pensiamo a festa dello sport”

Nuccio La Ferlita, tra i principali componenti della Sport Investment Group Italia, fa il punto della situazione in casa Catania quando si avvicina la scadenza del 5 agosto per l’iscrizione al prossimo campionato. Lo fa intervenendo ai microfoni di Telecolor, nel corso della trasmissione ‘Corner’:

“Ci si aspettava lo zio d’America invece siamo spuntati noi, questi catanesi valorosi che fanno parte della Sigi. Siamo stati gli unici a partecipare ad un’impresa complicata, difficile. Abbiamo acquisito una società per non farla fallire e che deve dare emozioni, divertire i tifosi. Lo abbiamo fatto perchè siamo tifosi veri del Catania. Purtroppo questo non lo riconosco a chi ci ha preceduto soprattutto per le vicende degli ultimi anni. Siamo stati lasciati in una situazione debitoria che conoscevamo, ma non potevamo immaginare che sul piano amministrativo ci fosse stato abbandono totale. Stiamo ricostruendo dalle macerie di un terremoto. Per fortuna abbiamo le spalle larghe. Più volte abbiamo fatto un appello alla città perchè l’unione fa la forza. Più gente spinge e rema insieme a noi, più questa barca va veloce. Noi da 4 giorni abbiamo tutte le carte in mano e va svolto il lavoro non fatto per otto mesi da chi ci ha preceduto. Si lavora giorno e notte per arrivare alla scadenza del 5 agosto, ottemperando a tutte le richieste che ci arrivano dalla FIGC. In questo senso registriamo la collaborazione fondamentale di Giorgio Borbone e Carmelo Milazzo. Siamo convinti di farcela, come eravamo convinti di scongiurare il fallimento. E poi non vediamo l’ora di parlare di calcio. Pensiamo di realizzare una festa dello sport, un momento di condivisione con il pubblico. Tacopina? Noi siamo aperti ad ascoltare chiunque. A seconda di quello che ci dicono consideriamo le proposte e le valutiamo”.

“Ogni giorno scopriamo problemi nuovi, bastoni tra le ruote. A volte ci sentiamo come dei pugili che vengono colpiti, poi ci rialziamo e continuiamo a lottare. Siamo ottimisti, c’è la voglia di arrivare al 6 agosto con la squadra iscritta e cominciare a parlare di abbonamenti, squadra, formazioni. Il calcio è una cosa seria e come tale servono le giuste competenze ed esperienze. Io metto a disposizione la mia esperienza di natura organizzativa. Ad esempio vorrò capire la questione stadio. Se riaprirà e quali misure adottare, che tipo di capienza possiamo ottenere, come rispettare il distanziamento sociale ed avviare prima possibile una campagna abbonamenti. Se si dovrà giocare a porte chiuse vorrà dire che lo faremo senza pubblico, ma non è una cosa che ci piace ricordare. Ed è importante concentrarsi su Torre del Grifo, struttura straordinaria tra le più belle in Italia che va gestita bene e rilanciata, deve ritornare ad essere il polo sportivo per eccellenza della gente di Catania“.

“Catania vanta una tifoseria straordinaria, tra le prime dieci in Italia. In questo momento di particolare difficoltà i tifosi sono così attaccati alla maglia rossazzurra che sono disposti ad abbonarsi anche con il rischio di non vedere alcune partite. Aboliremo per sempre la Giornata RossoAzzurra. Il brand Calcio Catania va rilanciato, così come il merchandising, l’attività social con un modello moderno, nuovo. Dobbiamo rifarci il look perchè purtroppo non è che negli ultimi anni si siano fatti passi avanti rispetto a quanto valore c’è dietro i colori rossazzurri. Dobbiamo fare un lavoro straordinario anche in questo senso, le basi ci sono. Abbiamo sempre pensato ad un azionariato diffuso e popolare. Ci serve uno strumento tecnico che è allo studio dei consulenti, per renderlo possibile bisogna superare il 5 agosto e, forse, non solo quello. E’ nelle nostre aspettative allargare a tutti i tifosi la possibilità di dare una mano e contribuire fattivamente, anche acquistando una maglietta, per onorare i nostri impegni e i debiti che qualcuno ci ha lasciato”.

