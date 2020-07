SERIE B: Pescara, Sottil ritrova Di Grazia dopo le ruggini del passato

Strade che s’incrociano ancora una volta. Mister Andrea Sottil, fresco di assunzione sulla panchina del Pescara, ritrova in Abruzzo l’attaccante catanese Andrea Di Grazia. Entrambi ex Catania, lo scorso anno diedero vita ad alcune polemiche con riferimento al mancato utilizzo del giocatore per divergenze societarie. Di Grazia lanciò accuse precise all’indirizzo dell’ex Amministratore Delegato rossazzurro Pietro Lo Monaco, denunciandolo per mobbing. Il giocatore rimase praticamente in tribuna per l’intera durata della stagione e Sottil venne in qualche modo tirato in ballo. La vicenda sfociò in una serie di discussioni tra le parti ma adesso, a distanza di tempo, pare che Sottil e Di Grazia abbiano avuto un chiarimento. Con in testa l’obiettivo di raggiungere la salvezza del Pescara in questo finale di stagione.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***