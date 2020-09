CALCIO CATANESE: Coppa Italia Eccellenza, avanza l’Aci Sant’Antonio. Atletico Catania fuori

Detto del Giarre che ha eliminato la Jonica sabato, sono scese in campo le altre formazioni rappresentative della provincia di Catania nel Primo Turno di Coppa Italia Eccellenza. L’Aci Sant’Antonio, forte del 2-0 dell’andata, sconfigge la San Pio X anche in occasione del match di ritorno. Pirotecnico 4-3 con reti di Frittitta, Fofana, Giannaula (doppietta), Ranno (due gol) e Manuli. Nuova sconfitta per l’Atletico Catania contro l’Enna, che s’impone per 1-2. A Navarrete e Spampinato rispondono gli atletisti con Di Maggio che firma il gol della bandiera in pieno recupero. Pari esterno che qualifica l’Acicatena al cospetto del Carlentini: vantaggio di D’Emanuele al 10′, l’ex Catania Caruso prima dell’intervallo consente ai padroni di casa di pervenire al pareggio (1-1).

Le altre compagini del girone B che si qualificano al turno successivo sono Igea, Ragusa, Siracusa e Virtus Ispica. Per quanto riguarda il gruppo A, invece, avanzano Akragas, Favara, Folgore, Mazara, Misilmeri, Castellammare, Sancataldese e Parmonval.

