CALCIO CATANESE: dalla D al torneo Promozione, i risultati delle squadre etnee e le classifiche

Focalizziamo l’attenzione sui risultati delle squadre della provincia di Catania che partecipano ai campionati di Serie D, Eccellenza e Promozione.

Biancavilla sconfitto di misura dall’ACR Messina per effetto del gol di Arcidiacono (41′). Ko casalingo per il Paternò, a cui non è bastata la rete di Khoris (24′). Ospiti avanti grazie al gol di Corado (29′) ed alla realizzazione di Emmanouil (70′) per il definitivo 1-2. L’Acireale non va oltre lo 0-0 a Gagliano Castelferrato contro il Troina.

SERIE D GIRONE I – CLASSIFICA DOPO 2 GIORNATE

Acireale 4 Acr Messina 4 Castrovillari 4 Dattilo 4 Gelbison 3 San Luca 3 Sant’Agata 3 Rotonda 3 Santa Maria Cilento 3 Paternò 3 Licata 3 FC Messina 3 Biancavilla 3 Troina 1 Cittanova 1 Roccella 0 Marina di Ragusa 0 Rende 0

Detto delle sconfitte di Acicatena e San Pio X negli anticipi della 3/a giornata di Eccellenza, il Giarre vince la battaglia di Aci Sant’Antonio piegando la resistenza dei padroni di casa per 1-3. Agudiak sblocca il risultato in favore del Giarre (11′), Giannaula pareggia i conti su rigore (46′) ma i gialloblu hanno una marcia in più e strappano i tre punti con la doppietta di Zappalà (63′ e 69′) volando in testa alla classifica. Rinviata Ragusa-Atletico Catania.

CLASSIFICA ECCELLENZA GIRONE B DOPO 3 GIORNATE

Giarre 9 Carlentini 7 Aci S. Antonio 6 Igea 1946 6 Santa Croce 6 Acquedolci 6 Jonica 4 Siracusa 4 Palazzolo 4 Enna 3 Virtus Ispica 3 Atletico Catania 3 Real Siracusa Belvedere 1 Ragusa 1 San Pio X 0 Acicatena 0

Scendendo di categoria, spostandoci nel girone C del campionato Promozione, Motta travolgente per 0-3 al cospetto del Calatabiano: Inserra (27′), Crisafulli (33′) e l’autorete di Santitto (69′) firmano il successo. Ciclope Bronte sconfitto tra le mura amiche dal Taormina. 1-3 il risultato finale. Gli autogol di Russo (45′) e Basile (94′), oltre alla marcatura di Famà (55′) consentono agli ospiti di portare a casa i tre punti. Gol della bandiera di Ruffino. Derby ricco di gol, quello tra Belpasso e Sporting Viagrande: doppietta di Sciacca (5′ e 61′) per i padroni di casa, a segno anche con Lupo (25′). Agrillo (40′) e Fisichella (rig. al 50′) in gol per il Viagrande. Al Gymnica Scordia è sufficiente la rete di Desi (51′) per liquidare il Misterbianco. A Tremestieri vince, invece, dopo due sconfitte consecutive il Città di Misterbianco che con Maugeri (38′) affonda l’Atletico Messina. Poker di reti per l’Atletico 1994 sul campo del Real Aci/Katane Soccer, travolto dalla tripletta di Ardizzone (48′, 53′ e 57′) e dal rigore trasformato da La Piana (84′). San Gregorio ko in trasferta contro il Valdinisi per 1-0, decide Principato (33′).

CLASSIFICA PROMOZIONE GIRONE C DOPO 4 GIORNATE

Atletico 1994 9 Città di Taormina 9 San Gregorio 6 FC Motta 6 Belpasso 6 Leonfortese 6 Atletico Messina 3 Valdinisi 3 Gymnica Scordia 3 Calatabiano 3 Sporting Viagrande 3 Misterbianco 3 Città di Misterbianco 3 Real Aci/Katane Soccer 0 Ciclope Bronte 0

Per quanto concerne il girone D di Promozione, rinviate a data da destinarsi le partite che lo Sporting Eubea ed il Gela/Caltagirone avrebbero dovuto giocare rispettivamente contro Don Bosco e Avola. Cinquina del Mazzarrone ai danni del malcapitato Vittoria: Favara (rig. al 10′), Incardona (52′), Campanella (57′), Gomez (72′) e Ascia (79′) schiantano l’avversario, entrato nel tabellino dei marcatori solamente con Rizzo (60′).

CLASSIFICA PROMOZIONE GIRONE C DOPO 4 GIORNATE

RG 6 Mazzarrone 6 Megara 1908 6 Vittoria 2020 4 Avola 4 Gela Fc/Caltagirone 4 Priolo Gargallo 4 Comiso 4 Sporting Eubea 4 Scicli 3 Modica 3 Frigintini 3 Città di Canicattini 3 Armerina 0 Don Bosco 2000 0

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***