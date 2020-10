VIRTUS FRANCAVILLA – CATANIA: probabili formazioni, chance per chi in attacco dall’inizio?

Ipotesi di formazione per il match Virtus Francavilla-Catania, valevole per la quinta giornata del Girone C di Serie C 2020-21 e in programma oggi allo stadio “Giovanni Paolo II” di Francavilla Fontana (BR) con inizio posticipato alle ore 20:30 e diretta sulla piattaforma Eleven Sports.

Bruno Trocini dovrà rinunciare per problemi muscolari alle sue punte di diamante Leonardo Perez e Federico Vazquez, nonché ai difensori Daniele Marino e Luca Sparandeo (quest’ultimo squalificato). Scelte obbligate in avanti, dove troveranno posto i due attaccanti “di scorta” Joseph Ekuban e Federico Mastropietro (o Puntoriere). La porta di Crispino sarebbe presidiata dai difensori Delvino, Celli e Caporale, con Giannotti, Zenuni, Franco, Di Cosmo e capitan Nunzella a comporre la cintura di centrocampo.

Peppe Raffaele non avrà a disposizione Santurro, Noce, Panebianco, Pinto, Dall’Oglio, Vrikkis, Arena e Reginaldo, quest’ultimo causa positività al Covid-19. Pertanto nel 3-5-2 di partenza toccherà ancora una volta a Martinez difendere i legni della porta rossazzurra, con Tonucci, Claiton e Silvestri in difesa, Calapai, Welbeck, Rosaia, Biondi e Zanchi (o Albertini) a centrocampo (Maldonado potrebbe partire dalla panchina) e Sarao supportato in avanti da Gatto. Piccolo ed Emmausso rappresentano due possibili alternative offensive.

L’incontro verrà diretto dal signor Matteo Gualtieri della sezione AIA di Asti, il quale sarà coadiuvato dagli assistenti Stefano Montagnani di Salerno e Rosario Caso di Nocera Inferiore e dal IV ufficiale Mattia Pascarella di Nocera Inferiore.

